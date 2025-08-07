В Нижегородской области на видео автомобиль попал под поезд

В Нижегородской области автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие с поездом. Об этом сообщает Telegram-канал Центрального МСУТ СК России.

«Утром 7 августа 2025 года на 48 километре Горьковской железной дороги на ж/д переезде в деревне Трестьяны произошло столкновение электропоезда сообщением «Правдинск-Заволжье» и легкового автомобиля. Автомобиль получил серьезные повреждения, пассажиру оказывается медицинская помощь», — говорится в публикации.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

До этого массовая авария произошла на пересечении трассы А107 (малое бетонное кольцо, первая «бетонка») и Егорьевского шоссе. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что большегрузный автомобиль опрокинулся поперек трассы, перекрыв движение в обоих направлениях.

Ранее фура врезалась в поезд под Ульяновском.