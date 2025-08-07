Реакция москвичей после массового столкновения на МКАД попала на видео

На МКАД на видео попал испуганный водитель после массового столкновения

В Москве на МКАД автомобиль спровоцировал ДТП с грузовиком. Видеозапись с моментом аварии опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

«ДТП на 34 км МКАД», --― говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль едет по оживленной дороге, в этот момент он резко поворачивает и врезается в грузовик, затем ― в машину, двигающуюся по соседней полосе. Далее автомобиль, спровоцировавший ДТП, выезжает вперед. На записи отчетливо видно поведение людей в салоне: водитель испуганно осматривается по сторонам.

До этого сообщалось, что в городе Люберцы Московской области мотоциклист оказался в слепой зоне водителя большегруза и попал в ДТП: водитель фуры несколько метров протащил сбитого байкера несколько метров по оживленной дороге.

По информации Telegram-канала Baza, в результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Челябинске скорая сбила ребенка на переходе.