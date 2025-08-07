На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Реакция москвичей после массового столкновения на МКАД попала на видео

На МКАД на видео попал испуганный водитель после массового столкновения
true
true
true

В Москве на МКАД автомобиль спровоцировал ДТП с грузовиком. Видеозапись с моментом аварии опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

«ДТП на 34 км МКАД», --― говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль едет по оживленной дороге, в этот момент он резко поворачивает и врезается в грузовик, затем ― в машину, двигающуюся по соседней полосе. Далее автомобиль, спровоцировавший ДТП, выезжает вперед. На записи отчетливо видно поведение людей в салоне: водитель испуганно осматривается по сторонам.

До этого сообщалось, что в городе Люберцы Московской области мотоциклист оказался в слепой зоне водителя большегруза и попал в ДТП: водитель фуры несколько метров протащил сбитого байкера несколько метров по оживленной дороге.

По информации Telegram-канала Baza, в результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Челябинске скорая сбила ребенка на переходе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами