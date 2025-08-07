«Страшная авария в Люберцах»: большегруз тащил по дороге сбитого байкера и попал на видео

В городе Люберцы Московской области мотоциклист оказался в слепой зоне водителя большегруза и попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Страшная авария в Люберцах — водитель фуры не заметил перестроившегося мотоциклиста», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, большегруз сбивает байкера, после чего еще несколько метров тащит его по оживленной дороге.

По информации канала, в результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого полицейские задержали водителя, который сбил людей на пешеходном переходе.

Инцидент произошел накануне вечером на Мичуринской улице в Тамбове. По словам очевидцев, несколько человек стали переходить дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора, в этот момент в них на скорости влетела машина. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль быстро двигается по дороге и врезается в несколько человек. Один из пешеходов успел перейти дорогу прежде, чем рядом с ним оказалась машина.

Ранее в Москве водитель «Газели» сбил полицейского и скрылся.