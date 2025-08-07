«Места для объезда было предостаточно!»: в Челябинске скорая сбила ребенка на переходе

В Челябинске на видео попало, как скорая, спешившая на вызов, сбила ребенка

В Челябинске автомобиль скорой помощи сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Авария произошла вчера вечером на улице Елькина. Тяжелых травм мальчик не получил. Отметим, что согласно пунктам 4.7. ПДД РФ «При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а пешеходы, находящиеся на ней, должны незамедлительно освободить проезжую часть», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль скорой помощи, который едет с включенными проблесковыми маяками и сиреной, сбивает ребенка на пешеходном переходе. Местные жители прокомментировали ситуацию следующей фразой: «Места для объезда было предостаточно!»

