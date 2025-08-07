Сахалинец на Toyota Land Cruser бросил раненых детей в перевернутой машине

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Сахалине водитель Toyota бросил травмированных детей в перевернутом авто
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Сахалинской области водитель иномарки скрылся с места ДТП, оставив детей в перевернутой машине. Об этом сообщает Telegram-канал «Сахалин – Точка отсчета».

«ДТП случилось на 5-ом километре дороги Курильск—Аэропорт Буревестник. По данным региональной ГАИ, 6 августа в 23:35 неустановленный водитель на Toyota Land Cruser не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась», — говорится в сообщении.

По информации канала, после аварии водитель скрылся с места ДТП. В результате произошедшего 28-летняя женщина, а также два ребенка получили травмы. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого полицейские задержали водителя, который сбил людей на пешеходном переходе.

Инцидент произошел накануне вечером на Мичуринской улице в Тамбове. По словам очевидцев, несколько человек стали переходить дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора, в этот момент в них на скорости влетела машина.

Ранее в Ленобласти легковушка влетела в остановку с людьми, и это попало на видео.

