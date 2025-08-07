В Ленобласти легковушка влетела в остановку с людьми, и это попало на видео

В Ленобласти на видео попало, как люди разлетелись после удара легковушки

В Красном селе Ленинградской области машина с пьяным водителем врезалась в остановку. Об этом сообщает Telegram-канал «360 Чп».

«Легковушка влетела в остановку и сбила нескольких человек в Красном селе», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль на большой скорости врезается в остановку с людьми, от удара прохожие отлетают в сторону, а машина влетает в столб. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По информации канала, в результате ДТП женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. По предварительной информации, в момент аварии водитель легковой машины находился в состоянии алкогольного опьянения.

