В Тамбове задержали водителя, сбившего на «зебре» пешеходов

Полицейские задержали водителя, который сбил людей на пешеходном переходе. Водителя задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, водитель автомобиля «Калина» задержан. Как уточнили в пресс-службе, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Инцидент произошел накануне вечером на Мичуринской улице в Тамбове. По словам очевидцев, несколько человек стали переходить дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора, в этот момент в них на скорости влетела машина. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль быстро двигается по дороге и врезается в несколько человек. Один из пешеходов успел перейти дорогу прежде, чем рядом с ним оказалась машина.

В результате наезда одна женщина получила серьезные травмы, спасти ее не удалось. Также пострадали несколько человек, среди них подросток 13-ти лет. В настоящий момент он находится в реанимации. Еще одна пострадавшая находится на стационарном лечении, отметили в ГИБДД.

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