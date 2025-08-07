В Москве водитель «Газели» сбил полицейского и скрылся

Водитель «Газели» сбил сотрудника полиции в Москве после требования показать документы, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России.

«5 августа 2025 года подозреваемый, управляя автомобилем «Газель», был остановлен сотрудниками полиции. На законные требования полицейских предъявить документы, не желая этого делать, злоумышленник начал движение на автомобиле, совершив наезд на сотрудника, после чего скрылся с места происшествия», — сообщает ведомство.

Отмечается, что мужчина задержан, проводятся следственные действия.

До этого полицейские задержали водителя, который сбил людей на пешеходном переходе.

Инцидент произошел накануне вечером на Мичуринской улице в Тамбове. По словам очевидцев, несколько человек стали переходить дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора, в этот момент в них на скорости влетела машина. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль быстро двигается по дороге и врезается в несколько человек. Один из пешеходов успел перейти дорогу прежде, чем рядом с ним оказалась машина.

Ранее в Подмосковье красная Lada влетела в детей.