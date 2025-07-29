Названы автомобильные бренды, от которых отказываются российские дилеры

Автоэксперт Целиков перечислил автобренды, от которых отказываются дилеры в РФ

За второй квартал 2025 года число дилерских контрактов на российском автомобильном рынке сократилось на 183 единицы, сообщил в своем Telegram-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Так, по его данным, наибольшее сокращение дилерских сетей зафиксировано у автобрендов Kaiyi (- 30 дилеров), Dongfeng (- 24), Xcite (- 20), Jaecoo (-16), Solaris (-16), BAIC (- 15), Omoda (-14), Exeed (-13), Livan (-13) , Geely (-11), Jetta (-11) и FAW (-10).

До этого Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей.