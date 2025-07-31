В России рекордно сократилась выдача автокредитов

В России во II квартале 2025 года было выдано 253,3 тыс. автокредитов, что на 43,2% меньше по сравнению с таким же периодом 2024 года. Об этом 30 июля сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшее количество выданных автокредитов в регионах РФ во 2 квартале 2025 года был отмечено в Московской области (16,58 тыс. шт.), Москве (16,40 тыс. шт.), Республике Татарстан (104,2 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (1,92 тыс. шт.) и Краснодарском крае (11,58 тыс. шт.).

До этого сообщалось, что некоторые россияне могут взять автокредит почти нулевой процент, однако за такой низкой ставкой скрываются дополнительные условия.

В случае оформления кредита на машину автопроизводитель может дать скидку, за счет которой банк покроет свою обычную ставку. Покупатель в этом случае получит «льготный» кредит, производитель — продаст авто, пусть и с меньшей прибылью. Покупателей также могут призвать оформить дополнительные услуги для получения «особых условий». Чаще всего речь идет о полисах КАСКО и GAP.

Директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова заявила, что решение Центробанка снизить ключевую ставку до 18% — это важный сигнал авторынку.

Ранее стало известно, как подешевеют автокредиты на фоне снижения ключевой ставки.