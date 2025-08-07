Таксист с ребенком на коленях попал на видео

Таксист управлял автомобилем с ребенком на коленях и попал на видео

В Москве водитель посадил на колени ребенка. Видео опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

«На дороге за рулем автомобиля заметили чересчур юного водителя», — сообщает канал.

Судя по видео, маленькая девочка сидит на коленях водителя и держится за руль автомобиля. На крыше машины установлен опознавательный фонарь такси.

До этого в Белгородской области семилетняя девочка за рулем «Лады Веста» сбила 45-летнего мужчину. Пострадавший выжил и был доставлен в больницу. Отцу ребенка грозит штраф в размере 30 тыс. рублей за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительские права.

Ранее в Чебоксарах ребенок спас отца, потерявшего сознание за рулем.