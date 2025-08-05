Пьяный отец посадил за руль семилетнюю девочку в Белгородской области

В Белгородской области семилетняя девочка за рулем «Лады Веста» сбила 45-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД РФ в Белгородской области.

«Около 18:26 минут 4 августа во дворе дома № 56 микрорайона Олимпийский в городе Старый Оскол автомобиль «Лада Веста» при движении задним ходом совершил наезд на 45-летнего мужчину, а впоследствии на скамейку и два припаркованных автомобиля», — сообщили правоохранители.

Ребенок стал водителем из-за пьяного 37-летнего отца, который находился в момент ДТП в пассажирском кресле. Пострадавший выжил и был доставлен в больницу. Отцу ребенка грозит штраф в размере 30 тыс. рублей за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительские права.

До этого в Магнитогорске на видео попало, как пятилетний ребенок управлял Lada Priora.

На опубликованных в сети кадрах видно, что ребенок сидит на руках у женщины и управляет автомобилем.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов увидели запись, после чего оштрафовали 22-летнюю мать мальчика на три тысячи рублей за нарушение правил перевозки детей. Кроме того, правоохранители составили протокол за ненадлежащее воспитание.

Ранее в Чебоксарах ребенок спас отца, потерявшего сознание за рулем.