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В Чебоксарах ребенок спас отца, потерявшего сознание за рулем

В Вологодской области мальчик спас отца, которому стало плохо за рулем

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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Чебоксарах 13-летний подросток сумел остановить машину и спасти отца, который внезапно потерял сознание за рулем. Об этом сообщает портал «Чебоксары Life».

Инцидент произошел в начале декабря, 39-летний отец вез на прием к врачу 13-летнего сына. Внезапно мужчине стало плохо, он потерял сознание. Школьник, сидевший рядом, не растерялся. Резко вывернул руль вправо, автомобиль врезался в металлическое ограждение и остановился. Мальчик вызвал отцу скорую помощь, медики сумели спасти ему жизнь.

«Это ДТП могло иметь печальные последствия. Оживленный участок дороги в «час пик», большой поток встречного транспорта, вблизи — многолюдный пешеходный переход и остановка общественного транспорта, — отметил начальник управления Госавтоинспекции Владимир Романов, вручая ребенку благодарственное письмо и памятные подарки за находчивость и отвагу.

До этого сообщалось, что в Казани водитель автобуса врезался в столб, чтобы спасти перебегавшую дорогу девочку. В результате столкновения никто не пострадал, однако автобусу понадобился ремонт.

Ранее в Тюмени ребенок получил травму головы из-за заснувшего за рулем отца.

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