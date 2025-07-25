В Подмосковье красная Lada влетела в детей

В Раменском красная Lada влетела в пешеходов, пострадали дети

В Подмосковье водитель влетел в пешеходов. Об этом пишет Telegram-канал «360 ЧП».

«Водитель въехал в пешеходов на светофоре в Раменском. Очевидцы рассказывают нам о двух пострадавших детях, которые пересекали дорогу с велосипедами. О степени тяжести травм пешеходов не сообщалось. Информация уточняется», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что в ДТП водитель попал водитель Lada.

До этого в Подмосковье питбайкер влетел под колеса проезжающей «Газели», момент ДТП попал на видео.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как «Газель» сбивает питбайкера, который едет на большой скорости. От удара подросток отлетает в сторону. На записи также заметно, как детали разлетаются по проезжей части.

Ранее крупное ДТП парализовало движение транспорта на западе Москвы.