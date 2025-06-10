В Нижнем Новгороде школьники прыгали в бассейн с крыши автомобиля, и это попало на видео

В Нижнем Новгороде на видео попало, как подростки прыгали в бассейн с крыши авто

В Нижнем Новгороде подростки прыгали в бассейн с крыши автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Настоящий летний вайб на Комсомольской площади», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как школьник прыгает в бассейн с крыши синего легкового автомобиля. Далее на записи заметно, что подростки толпой забрались в бассейн.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге полностью голый мужчина бегал по улицам.

«Накануне вечером инспекторы ДПС задержали полностью голого мужчину, который бегал по Шуваловскому проспекту. На него пожаловались прохожие, к которым он приставал», — говорится в публикации.

На опубликованной в сети фотографии видно, что полностью голый мужчина сидит в наручниках на лавочке и улыбается. При этом рядом с нарушителем стоит инспектор ДПС.

Кроме того, в Приморском крае в деревне Глуховка мужчина устроил дрифт и врезался боком в припаркованную машину.

Ранее на Урале гаишники сняли на видео игнорирующих ПДД косуль.