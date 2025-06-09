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Петербуржец без штанов попал на фото с гаишником после пробежки по улице

В Петербурге полностью голый мужчина попал на фото с гаишником
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Telegram-канал «Питерач • Новости Питера»

В Санкт-Петербурге полностью голый мужчина бегал по улицам. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Питера».

«Накануне вечером инспекторы ДПС задержали полностью голого мужчину, который бегал по Шуваловскому проспекту. На него пожаловались прохожие, к которым он приставал», — говорится в сообщении.

На опубликованной в сети фотографии видно, что полностью голый мужчина сидит в наручниках на лавочке и улыбается. При этом рядом с нарушителем стоит инспектор ДПС.

До этого на Филиппинах ребенок вывалился из лопнувшего живота женщины в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как беременная женщина стоит на пешеходном переходе, где ее сбивает автомобиль. От удара пострадавшая отлетает в сторону, в этот момент из ее живота вылетает ребенок, которого переезжает машина.

По информации канала, в результате столкновения живот беременной женщины лопнул и оттуда выпал ребенок.

Также сообщается, что за рулем сбившего женщину автомобиля был человек, не имеющий водительского удостоверения.

Ранее на Урале гаишники сняли на видео игнорирующих ПДД косуль.

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