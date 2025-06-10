Приморец в момент дрифта влетел в припаркованный автомобиль, и это попало на видео

В Приморье на видео попало, как авто влетело в машину боком в момент дрифта

В Приморском крае в деревне Глуховка мужчина устроил дрифт и врезался боком в припаркованную машину. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«В салоне белого универсала находилась компания нетрезвых молодых людей. Они отъезжали от продуктового магазина, а потом скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.

Telegram-канал »Марк Чернослив» опубликовал видео инцидента, снятое уличной камерой. На кадрах видно, как белый автомобиль врезается в припаркованную машину боком, после чего отъезжает назад.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге полностью голый мужчина бегал по улицам.

«Накануне вечером инспекторы ДПС задержали полностью голого мужчину, который бегал по Шуваловскому проспекту. На него пожаловались прохожие, к которым он приставал», – говорится в публикации.

На опубликованной в сети фотографии видно, что полностью голый мужчина сидит в наручниках на лавочке и улыбается. При этом рядом с нарушителем стоит инспектор ДПС.

Ранее на Урале гаишники сняли на видео игнорирующих ПДД косуль.