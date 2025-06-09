«Срочно шесть протоколов»: на Урале гаишники сняли на видео игнорирующих ПДД косуль

На Урале косули нарушали ПДД на глазах у инспекторов ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Ничего прелестнее вы сегодня не увидите — целое семейство косуль вышло на дорогу в Златоусте перед машиной ДПС. Срочно шесть протоколов за превышение милоты», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как шесть косуль стоят на проезжей части на необорудованном для пешеходов месте.

До этого на Филиппинах ребенок вывалился из лопнувшего живота женщины в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как беременная женщина стоит на пешеходном переходе, где ее сбивает автомобиль. От удара пострадавшая отлетает в сторону, в этот момент из ее живота вылетает ребенок, которого переезжает машина.

По информации канала, в результате столкновения живот беременной женщины лопнул и оттуда выпал ребенок.

Также сообщается, что за рулем сбившего женщину автомобиля был человек, не имеющий водительского удостоверения.

Ранее жесткий кульбит мотоциклиста на МКАД после удара об авто попал на видео.