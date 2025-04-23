Стала известна причина мощного взрыва на парковке «Москвы-Сити »

Shot: Причиной громких взрывов на парковке «Москвы-Сити» стали баллоны с горючим

Причиной взрыва в «Москве-Сити» стали баллоны с горючим. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Причиной громких взрывов на парковке «Москвы-Сити» стали три баллона с горючим. Они рванули из-за сильного давления», — говорится в сообщении.

По информации источника, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого появилось видео эвакуации машин после взрыва в «Москве-Сити».

«Водители массово пытаются эвакуировать свои многомиллионные колесницы, которые оказались в эпицентре пожара. Безопасно ли это — вопрос, можно надышаться дыма», — говорится в сообщении.

На втором видео, снятом очевидцами, виден огонь на парковке.

Кроме того, в Подмосковье тягач столкнулся с легковым автомобилем. Видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на соседнюю полосу движения, где сталкивается с тягачом, от удара первый таранит ограждение и перелетает через транспорт.

Ранее тройной наезд на москвича, переходившего МКАД, попал на видео.