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Тройной наезд на москвича, переходившего МКАД, попал на видео

На МКАД на видео попал тройной наезд на пешехода

В Москве на МКАД мужчина попал под три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия.112».

«Перейти МКАД — немыслимый по уровню глупости и неосторожности поступок. Думал, что успеет спокойно, пешком перейти крупнейшую скоростную трассу без последствий для жизни?» — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина переходит проезжую часть, при этом он планирует преодолеть шесть полос. Во время перехода мужчина смотрит по сторонам и периодически останавливается на дорожной разметке.

Далее на записи видно, как в него врезается легковой автомобиль, от удара москвич падает, и его задевает еще одна машина. После двух наездов мужчину переезжает третий автомобиль, который несколько метров протаскивает пешехода по дороге.

До этого сообщалось, что в Подмосковье тягач столкнулся с легковым автомобилем. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на соседнюю полосу движения, где сталкивается с тягачом, от удара первый таранит ограждение и перелетает через транспорт.

Ранее школьник сделал кульбит в воздухе после удара Hyundai в Севастополе.

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