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На видео попало, как тяжелый тягач «бросил» легковушку на ограждение в Подмосковье

В Подмосковье на видео попало, как легковушка с людьми перелетела через тягач

В Подмосковье тягач столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Регистратор одного из водителей снял, как тяжелый тягач поравнялся с седаном на Минском шоссе, а потом бортанул и, словно пушинку, развернул и бросил легковушку на ограждения», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на соседнюю полосу движения, где сталкивается с тягачом, от удара первый таранит ограждение и перелетает через транспорт. После этого люди выходят из поврежденной машины. На записи также видно, что запчасти от автомобилей разлетелись по проезжей части.

До этого сообщалось, что в Москве водители Chevrolet и грузовика подрались на проезжей части. На кадрах видно, как из красной легковой машины выходит водитель и направляется в сторону грузовика, откуда выходит его оппонент. Мужчины начинают бить друг друга на проезжей части.

Ранее школьник сделал кульбит в воздухе после удара Hyundai в Севастополе.

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