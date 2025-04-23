Появились кадры эвакуации машин после мощного взрыва в «Москве-Сити»

Водители пытаются эвакуировать свои автомобили после взрыва на парковке «Москва-Сити». Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Водители массово пытаются эвакуировать свои многомиллионные колесницы, которые оказались в эпицентре пожара. Безопасно ли это — вопрос, можно надышаться дыма», — говорится в сообщении.

На втором видео, снятом очевидцами, виден огонь на парковке.

До этого сообщалось, что в Подмосковье тягач столкнулся с легковым автомобилем. Видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на соседнюю полосу движения, где сталкивается с тягачом, от удара первый таранит ограждение и перелетает через транспорт. После этого люди выходят из поврежденной машины. На записи также видно, что запчасти от автомобилей разлетелись по проезжей части.

Кроме того, в Москве водители Chevrolet и грузовика подрались на проезжей части.

Ранее тройной наезд на москвича, переходившего МКАД, попал на видео.