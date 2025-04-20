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Россия увеличила импорт южнокорейских автомобилей до годового максимума

Южнокорейский импорт автомобилей в Россию в марте вырос в 1,6 раза
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kasakphoto/Shutterstock/FOTODOM

Импорт южнокорейских автомобилей в Россию в марте 2025 года вырос в 1,6 раза в годовом выражении и до максимума почти за год. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные корейской статслужбы.

По итогам марта на территорию РФ было поставлено машин на $72,2 млн. Это стало максимумом с февраля 2024 года. За год объем импорта увеличился в 1,6 раза, а за месяц — в 1,3 раза.

Больше всего было приобретено легковых автомобилей с двигателем объемом от 1,5 до 3 литров — на $50,1 млн. Кроме того, импортировались авто с дизельным, на 1,5–2,5 литра, и обычным двигателем — на 1–1,5 литра.

В марте Россия заняла в импорте легковых автомобилей Южной Кореи 12-е место, за год поднявшись с 22-го. А в пятерку крупнейших покупателей вошли Соединенные Штаты ($2,8 млрд), Канада ($487,2 млн), Австралия ($226,6 млн), Киргизия ($224,3 млн) и Великобритания ($205,7 млн).

До этого директор агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что средневзвешенная цена нового авто в России за три года выросла на 43%, но это произошло лишь из-за того, что структура спроса стала другой — сместилась в сторону Lada и «китайцев».

Ранее россиянам раскрыли секрет успешной покупки китайского авто с миллионной скидкой.

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