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Россиянам раскрыли секрет успешной покупки китайского авто с миллионной скидкой

Автоэксперт Баканов: сейчас можно очень выгодно купить хорошую китайскую машину
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России на фоне затаривания рынков обрушились цены на автомобили китайских марок – скидки могут достигать 1 млн рублей. Чтобы не нарваться на проблемы, отдавать предпочтение лучше моделям, которые на российском рынке присутствуют уже давно и имеют пользовательскую информацию, рассказал 360.ru автомобильный журналист Петр Баканов.

Придерживаться правила давнего присутствия машины на рынке РФ стоит и при выборе подержанного авто, считает специалист.

«Если вы покупаете автомобиль, который распродается в количестве только двух тысяч штук в год, велик шанс, что он как был проблемным, так и останется, поскольку у компании нет возможности широкого присутствия на российском рынке и адаптации под него», — объяснил он.

Эксперт назвал мифом мнение о том, что китайский автопром отличается не лучшим качеством – по его словам, статистика о поломках машин китайского производства складывается с учетом того, что на российском рынке их сейчас очень много. Для сравнения Баканов предложил изучить гарантийную статистику обращений по другим автомобильным маркам, подчеркнув, что современные китайские машины по частоте поломок не отличаются от европейских.

Однако важно учитывать, что риски появления проблем сокращаются при покупке авто из топа китайских марок. Так, давно в России себя зарекомендовал Haval и его дочерние бренды — Wey, Ora, Tank и Great Wall Pickup. Также популярны Chery и его Exeed, Omoda, JAECOO, Changan и Geely.

«Эти бренды занимают лидирующие позиции уже не первый год», — заключил эксперт.

Напомним, на фоне падения продаж новых автомобилей автопроизводители и дилеры стали распродавать прошлогодние машины с большими скидками. О том, сколько готовы уступить продавцы, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее китайские машины добавили в список облагаемых налогом на роскошь.

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