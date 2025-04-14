Стало известно, на сколько подорожали автомобили в РФ за три года

Глава «Автостата» Целиков: за три года цены на авто в РФ выросли в два раза

Средневзвешенная цена нового авто в России за три года выросла на 43%, но это произошло лишь из-за того, что структура спроса стала другой - сместилась в сторону Lada и «китайцев». Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Стоимость моделей, которые хорошо продавались три года назад, заметно выросла: Hyundai — плюс 186%, автомобили Kia прибавили 162%, Volkswagen — 198%, Skoda — 180%, и меньше всех Toyota — 80%.

«Главный вывод - за 3 года новые автомобили для россиян стали стоить примерно в два раза дороже. А некоторые почти в три. И лишь тот факт, что люди теперь больше покупают автомобили Lada и «китайцев», средневзвешенная цена выросла не так сильно», — резюмирует Сергей Целиков.

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

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