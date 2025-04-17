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Названы самые популярные пикапы в России

«Автостат» перечислил пять самых популярных пикапов в России
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JAC

В России за январь – март 2025 года было реализовано 5,27 тыс. новых пикапов, что на 9% меньше, чем в первом квартале прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В модельном рейтинге по итогам первого квартала первенствует новичок рынка – пикап JAC T9 (864 ед.). За ним следует Sollers ST6 (690 ед.). В топ-5 также попали УАЗ «Пикап» (681 ед.), Foton Tunland (567 ед.) и Great Wall Poer (559 ед.).

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее россиянам рассказали, почему автомобиль в Китае стоит дешевле, чем в России.

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