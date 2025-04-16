Россиянам рассказали, почему автомобиль в Китае стоит дешевле, чем в России

В России автомобили из Китая стоят дороже из-за таможенных сборов, повышения утилизационного сбора и маржи дилера. Об этом в интервью ura.ru заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«В Китае машина стоит дешевле, потому что у дилера небольшая маржинальность, вся прибыль добывается за счет объема продаж и технического обслуживания уже купленного транспортного средства. Кроме того, себестоимость производства там ниже, чем у нас, потому что почти все технологии под рукой», — отметил он.

По словам специалиста, когда автомобиль импортируется в Россию, к его цене прибавляется 48% за таможенный платеж, расходы на транспортировку и утильсбор. Итого цена машины увеличивается в два раза — до 2,1 млн рублей.

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Ранее дилеры рассказали о рекордных скидках на невостребованные китайские автомобили.