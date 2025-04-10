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Названы пять недостатков Mazda 6 третьего поколения

Автоэксперт Виноградов назвал пять минусов Mazda 6 третьего поколения
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Yuri Ocheretyany/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулём» Александр Виноградов рассказал о недостатках подержанного седана Mazda 6 третьего поколения. В основном претензии возникли к салону.

«Интерьер минималистичен. Спустя три года и почти 70 тысяч км — никаких «сверчков». Кожа обода руля — не самая стойкая: за три года уже отполировалась», — сказал Виноградов.

Тканевая обивка сидений очень приятна на ощупь. Но с ней нужно быть аккуратным — чуть что, понадобится химчистка. На втором ряду места впритык как в ногах, так и по высоте.

Сколы на кузове появляются быстро, особенно сильно достаётся капоту. Стоит потратиться на защитную плёнку. Кроме того, изнутри потеют фары, специалист.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьёзных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее были названы три самых популярных китайских кросс-купе в России.

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