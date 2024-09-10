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Россиянам перечислили недостатки Hyundai Tucson третьего поколения

Автоэксперт Зиновьев: у кроссовера Hyundai Tucson часто ломается рулевая рейка

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Hyundai

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о недостатках кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же, такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

По его словам, сильной коррозии у автомобилей в возрасте 6-9 лет быть не должно. Слабоваты ходовая часть и рулевая рейка. Кроме того, у автомобиля часто выходит из строя электроника. Но ремонт относительно простой и недорогой.

До этого стало известно, что самый надежный подержанный автомобиль стоимостью до 500 тысяч рублей — это Ford Focus второго поколения.

При этом стоит отдать предпочтение именно комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач или гидроавтоматом. Этот силовой агрегат и трансмиссии отличаются высокой надежностью.

Ресурс двигателя таких моделей составляет 300-350 тысяч километров. Ремень газораспределительного механизма необходимо менять не реже чем раз в 150 тысяч километров. Столько же служат подшипники приводов. Стойки стабилизатора передней подвески могут пройти 40–50 тысяч километров, втулки — в два раза дольше.

Ранее сообщалось, что в России наладят выпуск гибридных пикапов JAC.

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