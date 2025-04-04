Названы три самых популярных китайских кросс-купе в России

Среди машин с кузовом типа кросс-купе на российском рынке особой популярностью пользуются модели брендов Haval, Exeed и Changan, сообщил «Газете.Ru» директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Илья Петров.

«Exeed RX — один из самых ярких китайских кросс-купе на российском рынке. У модели современный дизайн, мощный 2-литровый двигатель и система полного привода. В России он конкурирует с Haval F7x и европейскими аналогами», — сказал он.

Еще одна модель — Changan Uni-T — это кросс-купе с эмоциональным дизайном, турбированным мотором и роботизированной коробкой передач. При длине всего 4,5 метра Uni-T выглядит эффектно для своего класса. Наибольшим спросом пользуется версия Premium с кожаным салоном, панорамной крышей и системами активной безопасности, сказал Петров.

Кроме того, среди россиян популярно кросс-купе Geely Tugella, которое часто называют китайским вариантом BMW X6. С осени прошлого года эта модель продается в России под брендом Knewstar, специально созданным для экспортных рынков. Автомобиль пользуется спросом из-за сочетания 2-литрового турбомотора, классической автоматической коробки передач, полного привода и относительно невысокой цены, отметил Петров.

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