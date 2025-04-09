Названы четыре минуса кроссовера Land Rover Freelander

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о недостатках подержанного кроссовера Land Rover Freelander второго поколения.

«Обязательно проверьте состояние вентиляции картера — при ее неисправности масло попадает в систему EGR или сажевый фильтр. Проблемы с турбиной или топливными форсунками начинаются на 250 тысяч км», — сказал эксперт.

Кроме того, после 150 тысяч км мутнеет передняя оптика. Интерьер далеко не самый стойкий по сравнению с другими «европейцами». Руль к 200 тысячам км может потребовать перетяжки.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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