Названы пять минусов кроссовера Subaru Forester третьего поколения

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о недостатках подержанного японского кроссовера Subaru Forester третьего поколения.

«Чаще всего встречаются машины с атмосферным оппозитником объемом 2,0 л (150 л.с.) или 2,5 л (173 л.с.). Некоторые моторы страдают масложором — причина устраняется заменой поршневых колец. Не отличается надежностью натяжитель цепи ГРМ. Еще у двигателей серии FB стоит проверить герметичность уплотнения клапанной крышки — течи случаются часто», — сказал эксперт.

Кроме того, по словам Виноградова, лакокрасочное покрытие у Forester тонкое — капот и бампер быстро становятся матовыми. Качество материалов салона низкое.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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