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Ефремова призвали лишить звания народного артиста России

Глава ФПБК Бородин призвал лишить актера Ефремова звания народного артиста
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Антон Вергун/РИА Новости

Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) обращался в министерство культуры Российской Федерации с предложением лишить актера Михаила Ефремова звания народного артиста. Об этом сообщает news.ru со ссылкой на главу организации Виталия Бородина.

«Мы изначально обращались, чтобы Киркорова лишили звания за недостойное поведение. Пришел ответ, что он не совершил тяжкого преступления, поэтому к нему вопросов нет. Мы сразу попросили, чтобы Ефремова лишили звания, так как он совершил тяжкое преступление. Пришел практически аналогичный ответ. И у гражданского общества появилось недоумение по этому поводу», — пояснил Бородин.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно, сколько денег потратил Ефремов на шумоизоляцию своей квартиры.

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