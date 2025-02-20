Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Михаил Ефремов «секретно» решил выйти на свободу

SHOT: актер Михаил Ефремов попросил УДО после походов в храм
close
Телеграм-канал «Иван Охлобыстин»

Актер Михаил Ефремов снова попросил об освобождении. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) в «секретном формате».

«Ефремов переговорил с руководством колонии о перспективах своего УДО. Вот какие аргументы приводились актером: Ефремов давил на состояние здоровья (сердце, легкие и потеря зрения); Говорил об исправной ежедневной работе (в цеху он шьет форму для заключенных и действительно выполняет план)», — говорится в публикации.

Также актер заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался. Кроме того, Ефремов помогает с художественной самодеятельностью в колонии. По словам актера, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов».

Ефремов собирался просить об УДО еще перед Новым годом, но из-за жесткой критики от идеи временно отказались.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области, из которых отсидел 3,5.

Ранее стало известно, какие китайские автомобили покупают российские знаменитости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами