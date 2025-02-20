Михаил Ефремов «секретно» решил выйти на свободу

Актер Михаил Ефремов снова попросил об освобождении. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) в «секретном формате».

«Ефремов переговорил с руководством колонии о перспективах своего УДО. Вот какие аргументы приводились актером: Ефремов давил на состояние здоровья (сердце, легкие и потеря зрения); Говорил об исправной ежедневной работе (в цеху он шьет форму для заключенных и действительно выполняет план)», — говорится в публикации.

Также актер заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался. Кроме того, Ефремов помогает с художественной самодеятельностью в колонии. По словам актера, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов».

Ефремов собирался просить об УДО еще перед Новым годом, но из-за жесткой критики от идеи временно отказались.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области, из которых отсидел 3,5.

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