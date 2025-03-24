«Встал с головы на ноги»: Михаила Ефремова освободили по УДО

Суд разрешил актеру Ефремову выйти по УДО после 4,5 года колонии

Суд удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО, на заседании актер пожаловался на проблемы со здоровьем и заявил, что полностью переосмыслил свою жизнь. Тем не менее суд напомнил артисту о его нарушениях порядка в колонии, а правозащитники посчитали, что Ефремов не заслужил освобождения. По данным SHOT, несколькими днями ранее актер обещал устроить «чудовищную» движуху после освобождения — но его адвокат назвал публикацию фейком. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за смертельное ДТП, выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО). Такое решение на заседании 24 марта принял Алексеевский районный суд Белгородской области.

На свободе ему нужно будет раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Также актеру запрещено менять место жительства. В силе суд оставил запрет и на вождение автомобиля, прокурор попросил лишить актера прав на три года.

Выход Ефремова на свободу запланирован на 7 апреля, когда истекут 15 суток, в течение которых можно обжаловать решение суда.

Ефремов поблагодарил суд за удовлетворение его просьбы. Сторона обвинения в лице прокуратуры, адвокат и колония не возражали против УДО актера.

Враг — алкоголь

Ефремов принимал участие в суде по видеосвязи. До его начала в сети появилось фото улыбающегося актера.

Он настаивал на проведении заседания в закрытом режиме, поскольку на нем должны были разглашаться личные данные. Однако суд посчитал, что оснований для этого нет.

В ходе заседания Ефремов попросил удовлетворить его прошение об УДО из-за плохого состояния здоровья и заявил, что больше не будет пить и никогда не сядет за руль.

Ефремов добавил, что успел все переосмыслить и в колонии у него произошла переоценка ценностей. Он признался, что тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

«За время отбывания наказания не было дня, чтобы я не думал об этом своем грехе. Я осознал, что мое самомнение, вседозволенность и пьянство привели меня к закономерному наказанию. Главный мой враг — это алкоголь, и я исключаю его из своей жизни.

Здесь, в колонии, у меня произошла переоценка ценностей: я встал с головы на ноги, и черное для меня больше никогда не будет белым. Я встал на путь исправления и сворачивать с него не стану», — сказал актер в своем обращении к суду.

Администрация колонии в Алексеевке дала положительную характеристику Ефремову и отметила, что в ИК-4 он занимался культурно-массовой деятельностью, вел себя хорошо и получил несколько профессий за время отбывания наказания.

Примечательно, что актер даже записал в специальной студии аудио для разминки по просьбе администрации колонии. Голос Ефремова теперь каждое утро слышит весь город, что вызывает недовольство местных жителей, пишет Telegram-канал SHOT.

От последнего слова актер отказался, после чего суд в течение полутора часов принимал решение.

Прятал смартфон и пил чай

Тем не менее суд напомнил, что в колонии у Ефремова обнаружили смартфон, который тот хранил тайно. Это является серьезным нарушением порядка. С телефона актер более 20 раз звонил на волю — жене и дочери. В итоге Ефремова отправили на пять дней в штрафной изолятор.

Этот эпизод мужчина объяснил своей «глупостью».

«Сам Ефремов признался, что увидел, как «ребята звонят», и захотел так же», — передает SHOT.

Кроме того, по данным Telegram-канала, актер пообещал устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области после освобождения. Эта информация просочилась в СМИ, после чего в колонии началась проверка. В ходе нее у актера и нашли смартфон. Однако адвокат актера Юрий Падалко заявил, что это фейк.

Также Ефремов нарушал требования к форме одежды и покидал рабочее место в колонии, чтобы попить чай.

Давил на болезни

В феврале этого года Ефремов подал ходатайство об УДО в «секретном формате», писал SHOT. По словам актера, он неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался. Также он помогал с художественной самодеятельностью в колонии и исправно выполнял свои ежедневные обязанности.

Еще одним поводом для одобрения судом прошения об УДО стало состояние здоровья актера — у Ефремова диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), что подтверждают медики.

«За последние полгода актера трижды обследовал врач-пульмонолог.

Со слов медика, заключенного необходимо срочно лечить», — пишет Telegram-канал Mash.

По словам актера, он также переосмыслил все выговоры, полученные во время заключения, и «к воле готов».

Однако суд посчитал, что состояние здоровья Ефремова не имеет отношения к его прошению об УДО — в отличие от его поведения в колонии.

Пример для всех

Вице-президент Национального автомобильного автосоюза (НАС) Антон Шапарин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что Ефремов не заслужил условно-досрочного освобождения.

«Я не эксперт по психологии, не отличу актерскую игру от искренних слов, но я точно знаю одно. Дело Ефремова стало настолько показательным прежде всего потому, что этот человек, по его собственному утверждению, годами злоупотреблял алкоголем и одновременно управлял транспортными средствами», — сказал он.

По его словам, актер мог уходить от ответственности, используя известность, деньги, связи, что является коррупцией.

Эксперт считает, что большое количество тех, кто садится за руль в состоянии опьянение, уверены, что смогут уйти от ответственности.

Кроме того, Ефремова остановило от дальнейший нарушений то, что после ДТП водитель автофургона, с которым столкнулся автомобиль актера, не выжил.

В заключении Шапарин отметил, что в УДО Ефремову стоило отказать, поскольку его пример должен стать показательным для всех, кто садится пьяным за руль.

Адвокат Александр Добровинский, который представлял сторону потерпевших в деле о ДТП, в разговоре с «Газетой.Ru» выразил надежду на то, что актер перестал пить. Он также заявил, что сожалеет, что в одной колонии с Ефремовым не сидел его бывший защитник Эльман Пашаев.

«Им было бы о чем поговорить за несколько лет, особенно Ефремову, высказать пошагово все, что он о нем думает и о его защите», — пояснил Добровинский.

Дело о ДТП

8 июня 2020 года Михаил Ефремов стал виновником смертельной аварии на Смоленской площади Москвы. Актер в нетрезвом состоянии на автомобиле Jeep Grand Cherokee протаранил Lada, в которой сидел 57-летний мужчина Сергей Захаров.

Днем позже от полученных травм Захаров скончался в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Трагедия получила сильный общественный резонанс.

В итоге Ефремова признали виновным и осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Отбывать наказание его отправили в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. Актер в 2020 году признавался, что сожалеет о случившемся.

«Мораль проста — пить надо меньше», — заявил он.