Стало известно, сколько денег потратил Ефремов на шумоизоляцию своей квартиры

Актер Михаил Ефремов мог потратить на шумоизоляцию своей квартиры 3 млн рублей, сообщает aif.ru со ссылкой на эксперта по недвижимости Германа Борисова. Отмечается, что шумоизоляцией придется отделать не менее 180 метров.

«Хорошую бытовую шумоизоляцию можно сделать за 6,5 тыс. рублей за квадратный метр, к этому прибавить такую же сумму за отделку и тогда выйдет уже порядка 2,5-3 млн», — сказал собеседник издания.

До этого стало известно, что квартиру народного артиста РСФСР Михаила Ефремова шумоизолируют.

Квартиру шумоизолируют, чтобы журналисты и соседи не смогли услышать, что там будет происходить. Выяснилось, что сейчас к квартире Ефремова в Плотниковом переулке в центре Москвы подвозят шумоизоляционные материалы, ходом работ руководит 20-летняя дочь артиста Вера.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цехе по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. Ефремов должен выйти на свободу 9 апреля 2025 года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее адвокат Александр Добровинский выразил надежду, что актер Ефремов перестал пить.