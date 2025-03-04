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Водители сообщили о глухой пробке в центре Москвы

В Москве в районе Арбата образовалась глухая пробка

В Москве на Никитском бульваре перекрыто движение, автомобили встали в глухую пробку, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Автомобилисты сообщают о получасовой пробке в районе Арбата. Пробка из автомобилей на Никитском бульваре. В чем причина перекрытия — неизвестно», — говорится в сообщении канала.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», автомобили стоят в километровой пробке на Новом Арбате, в Арбатском тоннеле и Никитском бульваре. Затруднено движение по улице Знаменка и Малый Афанасьевский переулок.

До этого мужчина в шапке с помпоном пытался остановить проезжающий кортеж у Кремля. Он выбежал на проезжую часть в тот момент, когда по ней проезжал кортеж. Он начал махать руками проезжающим автомобилям и, судя по жестам, пытался их остановить.

Остановили нарушителя инспектор ГИБДД и другие сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП парализовало движение на КАД в Санкт-Петербурге.

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