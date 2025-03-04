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Мужчина в шапке с помпоном выскочил наперерез правительственному кортежу у Кремля

В Москве мужчина пытался остановить правительственный кортеж у стен Кремля

Мужчина в шапке с помпоном пытался остановить проезжающий кортеж у Кремля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Сегодня в 9 утра на перекрытой Тверской улице мужчина в шапке выбежал на проезжую часть в тот момент, когда по ней проезжал кортеж. Он начал махать руками проезжающим автомобилям и, судя по жестам, пытался их остановить», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что останавливать нарушителя бросился сотрудник ДПС. Через несколько секунд на помощь подоспели другие сотрудники. Задержали ли мужчину, неизвестно.

До этого певец Анатолий Цой попал в автоподставу. Он ехал на машине по Звенигородскому шоссе и налетел на железную трубу, которая моментально пробила колесо. После этого подъехала машина с выездным монтажом.

По его словам, ремонтники предложили починить колесо за 10 тысяч рублей. После этого еще у одной машины пробило колесо, и к ней подъехал эвакуатор. То же самое случилось и с третьей машиной, которая заехала на железную трубу.

Цой отметил, что такие автоподставы стали новым видом мошенничества, которые устраивают сотрудники шиномонтажей.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП парализовало движение на КАД в Санкт-Петербурге.

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