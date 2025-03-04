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Массовое ДТП парализовало движение на КАД в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге массовое ДТП заблокировало движение на КАД
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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге (КАД) произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей, машины разбросаны по проезжей части. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Читатель «Фонтанки» пишет, что у съезда к Комендантскому проспекту столкнулись 5–6 машин, они раскиданы по дороге. Информации о пострадавших нет, скорых на месте не видно», — отмечается в публикации.

Из-за массовой аварии образовалась пробка длиной 3–4 км. В ФКУ «Упрдор Северо-Запад» изданию сообщили, что авария произошла на внешнем кольце на 13-м километре трассы. Около 8 утра во вторник там столкнулись шесть легковых машин. В массовой аварии люди не пострадали. В городской полиции уточнили, что произошел наезд на ограждение и последующие столкновения машин.

Ранее в Госдуме предложили запретить мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД.

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