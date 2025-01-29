Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крымский мост снова стал доступен для проезда

На Крымском мосту снова запустили движение автомобилей
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

По Крымскому мосту снова запустили движение автотранспорта. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к сооружению и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в публикации.

Крымский мост перекрывали примерно на 40 минут. О причинах не сообщалось.

25 января министр транспорта республики Крым Александр Овдиенко сообщил, что на Крымском мосту в сторону полуострова действовал сплошной паспортный контроль. Он отметил, что в ближайших к сооружению муниципалитетах и приграничных районах республики, а также на территории Севастополя действовал высокий уровень террористической опасности.

Ранее в Госдуме захотели разрешить россиянам сдавать на права экстерном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами