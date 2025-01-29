Крымский мост снова стал доступен для проезда

По Крымскому мосту снова запустили движение автотранспорта. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к сооружению и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в публикации.

Крымский мост перекрывали примерно на 40 минут. О причинах не сообщалось.

25 января министр транспорта республики Крым Александр Овдиенко сообщил, что на Крымском мосту в сторону полуострова действовал сплошной паспортный контроль. Он отметил, что в ближайших к сооружению муниципалитетах и приграничных районах республики, а также на территории Севастополя действовал высокий уровень террористической опасности.

Ранее в Госдуме захотели разрешить россиянам сдавать на права экстерном.