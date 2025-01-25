На Крымском мосту проходят антитеррористические мероприятия

Министр транспорта Республики Крым Александр Овдиенко написал в своем Telegram-канале, что на Крымском мосту в сторону полуострова стал действовать сплошной паспортный контроль.

«Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту по направлению в Крым — специальные службы ведут антитеррористические мероприятия», — сообщил он.

Овдиенко отметил, что в настоящий момент в ближайших к мосту муниципалитетах и приграничных районах республику, а также на территории Севастополя действует высокий уровень террористической опасности.

До этого сообщалось, что Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону перенес на февраль первое слушание по делу о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, в результате чего загорелись семь топливных цистерн и частично обрушились два автомобильных пролета.

Ранее в России заочно осудили генерала ВСУ, угрожавшего взорвать Крымский мост.