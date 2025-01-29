Крымский мост закрыли для проезда

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли для проезда. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к сооружению и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Причины перекрытия проезда не уточняются.

25 января министр транспорта республики Крым Александр Овдиенко сообщил, что на Крымском мосту в сторону полуострова действовал сплошной паспортный контроль. Он отметил, что в ближайших к сооружению муниципалитетах и приграничных районах республики, а также на территории Севастополя действовал высокий уровень террористической опасности.

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