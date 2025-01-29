Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме захотели разрешить россиянам сдавать на права экстерном

Депутат Ткачев предложил разрешить россиянам сдавать на права экстерном
close
Depositphotos

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев предложил разрешить россиянам сдавать экзамены на водительские права экстерном. Соответствующее обращение политик направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

«Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович (Колокольцев - глава МВД), оценить целесообразность возможности сдачи экзаменов на водительские права экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а также сдачи теоретической части экзаменов без обязательного посещения автошколы», — говорится в письме.

По мнению Ткачева, такая мера позволит россиянам сэкономить денежные средства.

Напомним, что самостоятельную подготовку водителей для получения прав запретили в 2013 году.

До этого первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по просвещению Яна Лантратова в беседе с «Ридусом» прокомментировала предложение Национального автомобильного союза (НАС) ввести в школьную программу изучение Правил дорожного движения (ПДД). По мнению парламентария, в специальном курсе ПДД для школьников нет необходимости, а существующей нагрузки «достаточно для школьной программы, и без того перегруженной».

Ранее стало известно, сколько россиян сдали экзамен на водительские права с первого раза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами