В Госдуме захотели разрешить россиянам сдавать на права экстерном

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев предложил разрешить россиянам сдавать экзамены на водительские права экстерном. Соответствующее обращение политик направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

«Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович (Колокольцев - глава МВД), оценить целесообразность возможности сдачи экзаменов на водительские права экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а также сдачи теоретической части экзаменов без обязательного посещения автошколы», — говорится в письме.

По мнению Ткачева, такая мера позволит россиянам сэкономить денежные средства.

Напомним, что самостоятельную подготовку водителей для получения прав запретили в 2013 году.

До этого первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по просвещению Яна Лантратова в беседе с «Ридусом» прокомментировала предложение Национального автомобильного союза (НАС) ввести в школьную программу изучение Правил дорожного движения (ПДД). По мнению парламентария, в специальном курсе ПДД для школьников нет необходимости, а существующей нагрузки «достаточно для школьной программы, и без того перегруженной».

Ранее стало известно, сколько россиян сдали экзамен на водительские права с первого раза.