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«АвтоВАЗ» представил экономичную Lada Vesta

No Limits: в России показали новую Lada Vesta на газе

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Телеграм-канал «No Limits»

Метановая Lada Vesta Cross CNG представлена на выставке коммерческого транспорта в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Универсал представлен с мотором 1.8 и вариатором. Пока это предсерийная версия. Вазовцы говорят, что серийная машина с ГБО обойдется дороже примерно на 60 тысяч рублей, чем бензиновый аналог, и это без учета госсубсидии», — говорится в сообщении канала.

Автомобиль экономичен. На метане запас хода у Vesta около 250 км. Оборудование ГБО итальянского производства. Его не удалось импортозаместить, потому что китайское оказалось непригодным.

Дорестайлинговая битопливная Lada Vesta CNG могла проехать без дозаправки более 1000 км, а расходы на топливо относительно бензиновой версии сокращались более чем втрое.

До этого стало известно, что летом 2025 года в рамках Петербургского международного экономического форума планируется продемонстрировать модель 2026 года — кроссовер сегмента В+ на платформе Lada Vesta.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» снизит выпуск автомобилей Lada Vesta.

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