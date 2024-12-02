«АвтоВАЗ» снизит выпуск автомобилей Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» снизит выпуск автомобилей семейства Lada Vesta. Об этом сообщает паблик «ВКонтакте» Avtograd.

«С 2 декабря текущего года ВАЗ будет выпускать меньше автомобилей Lada Vesta. Программа сборки будет снижена до 30 автомобилей в час ( сейчас 40). Такой график сборки будет до конца года, как начнется следующий 2025 год, остается только предполагать», — говорится в сообщении паблика.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» тестирует битопливный седан Lada Vesta. Автомобиль сможет ездить на природном газе.

Автомобиль будет оснащаться 16-клапанным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. От обычной версии Lada Vesta его будет отличать установленный в багажнике метановый баллон и шильдики на крышке багажника.

Дорестайлинговая битопливная Lada Vesta CNG могла проехать без дозаправки более 1000 км, а расходы на топливо относительно бензиновой версии сокращались более чем втрое. Характеристики обновленного седана не объявлены. Новую версию должны представить в 2024 году.

Ранее россиянам рассказали о внутренней конкуренции Lada Iskra и Vesta.