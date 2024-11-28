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Россиянам рассказали, когда покажут новый кроссовер Lada

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: кроссовер Lada будет представлен летом 2025 года

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Алексей Даничев/РИА Новости

Новый кроссовер Lada будет представлен летом 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа» со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«Летом 2025 года в рамках Петербургского международного экономического форума планируется продемонстрировать модель 2026 года – кроссовер сегмента В+ на платформе Lada Vesta», — говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

До этого Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщал, что на «АвтоВАЗе» решили снабдить свой кроссовер китайской панорамной крышей, под нее пришлось переделывать кузов. На крышке багажника установят так называемый «монофонарь» — световую полосу с повторителем стоп-сигнала, визуально соединяющую два задних фонаря, расположенных на крыльях. Есть идея снабдить кроссовер китайским силовым агрегатом — турбомотором на 150 л.с. и вариатором.

По словам вице-президента по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрия Костромина, дизайн кроссовера утвержден. Он назвал его бомбой. Он также отметил, что компания должна предложить рынку продукт, который отличается от классического ВАЗовского.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» модернизировал Lada Niva Travel.

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