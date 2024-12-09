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Врач раскрыл, когда можно садиться за руль после употребления спиртного

Врач Неронов: за руль после употребления алкоголя можно садиться через 7-8 часов

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Shutterstock

Организм человека перерабатывает алкоголь с определенной скоростью. В среднем, печень справляется с 20 миллилитрами этилового спирта за один час. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«При употреблении 500 мл пива с содержанием алкоголя 5% организму требуется от шести до восьми часов для полного метаболизма спиртного. Следовательно, если вы планируете сесть за руль после употребления даже небольшого количества алкоголя, необходимо обеспечить полноценный ночной сон продолжительностью не менее 7-8 часов», — сказал Неронов.

При этом, по его словам, это лишь усредненные показатели, поскольку метаболизм, масса тела, возраст и здоровье у каждого человека уникальны.

Кроме того, важно учитывать самочувствие. Даже если алкоголь полностью выведен из организма, могут сохраняться симптомы похмелья, способные существенно ухудшить реакцию водителя, предупредил врач.

Сесть за руль после бутылки водки, выпитой накануне, — не проблема, утверждают сторонники инфузионной терапии в России. От следов алкоголя в организме они предлагают избавиться с помощью капельницы. Чем это может закончиться для организма и что будет при встрече с гаишником — в материале «Газеты.Ru».

Ранее водителям объяснили, что делать в случае ошибки алкотестера.

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