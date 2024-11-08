«Можно за руль»: как россиянам предлагают исцелиться от похмелья чудо-капельницами Токсиколог Кутушов: капельницы от похмелья могут нанести вред здоровью водителей

Сесть за руль после бутылки водки, выпитой накануне, — не проблема, утверждают сторонники инфузионной терапии в России. От следов алкоголя в организме они предлагают избавиться с помощью капельницы. Чем это может закончиться для организма и что будет при встрече с гаишником — в материале «Газеты.Ru».

В России в специализированных клиниках начали предлагать водителям так называемую инфузионную терапию, при которой человеку вводят лекарственные препараты через капельницу, чтобы улучшить самочувствие и поправить здоровье, выяснила «Газета.Ru». Изначально врачи предлагали подобный способ «прокапаться» для совершенно разных целей: очистка организма от токсинов, улучшение работы мозга и прочих функций организма.

Так, одна из популярных московских клиник инфузионной терапии Refresh Clinic предлагает водителям способ, который позволит им употреблять алкоголь и при этом водить машину без каких-либо последствий.

Услуга даже носит соответствующее название — «Можно за руль».

В описании к ней сказано, что она обеспечит быструю детоксикацию и восстановление после похмелья. В клинике корреспонденту «Газеты.Ru» рассказали, что капельница быстро ставит на ноги человека, и садиться за руль можно сразу после процедуры. В состав «коктейля» против похмелья входят, в частности, препараты ремаксол, панангин, церневит и витамины группы В. Однако этот список может дополняться неизвестными компонентами на усмотрение нарколога клиники.

«Перед процедурой нужно пройти консультацию с врачом, который соберет полный анамнез и назначит состав под конкретного человека.

Капельница снимает все симптомы абстинентного синдрома, и после нее действительно можно садиться за руль», — рассказали в Refresh Clinic.

Стоимость такой услуги составляет 12 тыс. рублей. В клинике утверждают, что пьяный автомобилист может садиться за руль уже после первой процедуры.

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Аналогичные процедуры с капельницей против похмелья под различными названиями предлагают и во многих других столичных клиниках, убедилась «Газета.Ru».

Как это работает

Опрошенные «Газетой.Ru» врачи считают, что капельница не сможет отрезвить человека после сильного алкогольного опьянения.

«Несмотря на то, что капельницы содержат ремаксол, витамины группы В, панангин и церневит, которые действительно способствуют улучшению общего состояния организма и снимают некоторые симптомы похмелья,

они не способны удалить алкоголь из крови и вернуть человеку трезвость»,

— уверен врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Он пояснил, что алкоголь выводится из организма естественным путем, и этот процесс зависит от многих факторов, включая индивидуальные особенности организма, количество выпитого спиртного и тип напитка.

Капельницы могут снять симптомы похмелья, такие как головная боль, тошнота и слабость, но они не устраняют саму причину — наличие алкоголя в крови, подчеркнул Кутушов.

Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров назвал обманом капельницы, которые обещают моментальный эффект трезвости.

«Я бы продолжил рекламный слоган следующим образом:

«Можно за руль, но до первого гаишника»,

— заметил Шуров.

По его словам, печень взрослого человека перерабатывает примерно 10 мл этанола в час. Ни одна капельница не поможет ускорить этот процесс. И если человек выпил бутылку водки, а ему через час надо сесть за руль, то он не будет трезвым, предупредил нарколог.

Опасно для жизни

Токсиколог Кутушов призвал россиян не прибегать к таким капельницам и тем более не садиться за руль после их применения. Помимо того, что это не гарантирует полного выведения алкоголя из организма, такие действия еще и несут значительный риск для здоровья и могут привести к тяжелым последствиям, заметил врач.

Так, компоненты капельниц могут вызывать аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока. Кроме того, если человеку необходимо пройти медицинское обследование после введения коктейля, результаты анализа крови нередко искажаются.

«У водителя также возникает ложное чувство трезвости

из-за того, что он стал чувствовать себя лучше после капельницы. Однако остаточный алкоголь в крови все еще может присутствовать в значительной концентрации», — предупредил Кутушов.

По словам нарколога Шурова, зачастую обещания врачей быстро отрезвить человека — просто рекламная кампания. На самом же приеме специалист начнет отговаривать пациента садиться за руль. Также Шуров подчеркнул, что на подобных процедурах любят зарабатывать шарлатаны.

«У нас периодически бывают ситуации, когда на дому кого-то так успешно лечат, что у него язык западает и утром находят остывшее тело. Сейчас многие идут делать капельницы, не имея ни лицензии, ни диплома.

Это великая иллюзия — считать, что капельница может что-то быстро решить, особенно если человек запойный»,

— предупредил врач.

Психиатр-нарколог из центра профессионального лечения и реабилитации «Здравница» Андрей Болонкин, в свою очередь, считает, что капельницы способны помочь водителю быстрее протрезветь при условии, если он выпил немного алкоголя.

«Капельницы помогут при легком алкогольном опьянении, но не при многодневном запое. Также большую роль играет то, сколько часов прошло с момента употребления спиртного. Если человек решил прокапаться сразу после выпитой бутылки водки, то капельница ему не поможет», — пояснил он.

Болонкин также отметил, что россиянам не стоит недооценивать нагрузку на организм при применении лечебных «коктейлей». Наиболее сильно страдают сердце и почки, сказал эксперт. Дело в том, что в основе процесса нередко лежит так называемый форсированный диурез, при котором человеку вводится дополнительный объем жидкости и мочегонное. В результате из организма активно выводятся вода вместе с токсинами.

Кто будет виноват

Еще одна проблема состоит в том, что после введения капельницы пациентам не измеряют количество алкоголя в выдыхаемом воздухе, заявил врач-нарколог, психиатр Александр Ковтун. В связи с этим нельзя точно сказать, чем закончится для водителя встреча с гаишником. С этим мнением согласился адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Если человек не пройдет алкотест у сотрудника ГИБДД, то обвинить в этом клинику он не сможет. Даже если ему пообещали определенный эффект, то

в документах, которые он подпишет, будет тысяча оговорок про то, что пациент сам будет нести ответственность.

Поэтому сначала нужно выяснить, что конкретная клиника указывает в своих документах», — пояснил он.

Врач психиатр-нарколог из клиники «Будь здоров» Сергей Пшембаев добавил, что медицинские справки о трезвости, выданные пациенту после посещения клиники, также ничего не докажут.

«Медицинские справки или заключения о трезвости, выданные клиниками после капельницы, не имеют юридической силы при проверке на дороге. Водитель несет полную ответственность за свое состояние и должен соблюдать ПДД и законы РФ», — заключил он.