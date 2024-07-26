Водителям объяснили, что делать в случае ошибки алкотестера

Российские водители, которым алкотестер показал положительный результат, все еще могут доказать отсутствие алкоголя в организме. Об этом пишет портал naavtotrasse.ru со ссылкой на инспектора ГАИ.

По его словам, если автомобилист уверен в своей трезвости, несмотря на результат теста, он может настоять на повторной проверке через 20 минут. За это время важно убедиться в исправности устройства и наличии нового мундштука, который гаишник должен вскрывать перед водителем. Если же алкотестер покажет положительный результат во второй раз, то придется пройти медосвидетельствование.

Инспектор добавил, что порой медики оказываются в сговоре с представителями полиции. В таком случае нужно обратиться в независимое медучреждение, чтобы пройти освидетельствование повторно. Сделать это нужно в течение пяти часов после первой проверки. Получив справку, водитель должен отстоять свои права в суде.

До этого в Подмосковье сотрудники ГАИ раздали водителям алкотестеры в рамках акции «Трезвый водитель» — на случай, чтобы дачники, которые отправляются за город и планируют пить алкоголь, смогли сами оценить свое состояние перед поездкой обратно. Каждый индивидуальный набор включает три одноразовых устройства. Отмечается, что речь идет об упрощенной версии, которая не показывает содержание алкоголя, а лишь его наличие или отсутствие.

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