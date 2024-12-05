Крымский мост решили перекрыть

Крымский мост перекрыли для движения автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к сооружению.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации на 14:00.

О причинах перекрытия не сообщалось. Однако движение удалось восстановить уже спустя четыре минуты.

До этого издание Global Defense Corp сообщило, что Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. По данным журналистов, подобное решение было принято после получения разрешения США на удары по территории России ракетами ATACMS.

В августе глава главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ могут разрушить Крымский мост в ближайшие месяцы. По его словам, подобная мера якобы нуждается в «комплексном решении».

Ранее военный эксперт рассказал, как повысить безопасность Крымского моста.